Addio Milinkovic, Lotito spiega come sono andate le cose

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha ripercorso i capitoli principali della vicenda legata all’addio di Milinkovic-Savic

Durante l’intervista al Corriere dello Sport, Claudio Lotito, patron della Lazio, ha parlato così dell’addio di Milinkovic-Savic:

Gli avevo offerto il rinnovo a una cifra blu. È arrivato il suo procuratore e m’ha detto che l’Arabia garantiva 20 milioni l’anno, 18 netti già tassati. Il giocatore m’ha confessato che cercava qualcosa di nuovo. Quando mi hanno spiegato che c’erano 15 milioni per la Lazio ho risposto che 15 o zero per me era lo stesso e che gli avrei fatto fare tanti giri di campo a Formello. Quindici sono diventati venti, poi trenta, infine quaranta. Al calcio italiano non mancano i giocatori, ma i presidenti. Manca la competenza al vertice

