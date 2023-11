Lotito sul caro biglietti: «I tifosi della Lazio devono capire questa cosa»

Claudio Lotito, patron della Lazio, ha affrontato anche il tema del caro biglietti: il club è costretto a tenere i prezzi alti per un motivo

Ospite all’evento in onore dei 40 anni dell’inno “Vola Lazio Vola”, presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma svoltosi ieri sera, Claudio Lotito ha parlato anche del tema legato al caro biglietti:

CARO BIGLIETTI – «Per essere chiari. Lazio quest’anno ha speso 101 milioni per i calciatori e ha venduto Milinkovic per 40 milioni. Ora spiego anche questa cosa dei biglietti. La Lazio non gestisce più direttamente la biglietteria, perché società ha ceduto a un’azienda, così come ha ceduto la pubblicità… Quando vedete una pubblicità allo stadio, quella non entra nelle casse del club. La Lazio ha ceduto quella pubblicità a una società che si chiama Infront. Noi abbiamo voluto salvaguardare gli abbonati. Sugli abbonamenti noi abbiamo fatto dei prezzi che sono mediamente giusti, cosa che abbiamo ribadito anche nella competizione UEFA, in questo caso la Champions League. Noi abbiamo dato questa possibilità ai tifosi, ma se poi non viene sfruttata… È come quando vai al supermercato: prendi tre e paghi uno, ma se poi non ci vai, che pretendi? Voi pensate che sono io che decido. Io posso soltanto dare delle indicazioni, ci sto mettendo una buona parola. C’è però da rispettare un importo annuo, altrimenti il resto dei soldi li dovrei mettere io e questo diventa un problema. Non c’è più l’organizzazione che c’era una volta, non si pagavano tutte le tasse che ci sono oggi. Adesso invece ci sono degli indici da rispettare, tra costi e ricavi, che valgono soprattutto per le competizioni europee. Se superi determinate soglie, che quest’anno solo del 70 e dell’80% non ti puoi iscrivere alle competizioni europee».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE