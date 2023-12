Lotito tuona: «I tifosi fanno bene a fischiare. Non è possibile che….» Ora provvedimenti

Claudio Lotito si schiera dalla parte dei tifosi della Lazio: inaccettabile la prestazione contro il Cagliari nonostante la vittoria

La sofferta vittoria di sabato pomeriggio contro il Cagliari ha sollevato diversi interrogativi in casa Lazio. Dalle colonne de Il Messaggero, Claudio Lotito ha dato ragione ai tifosi che hanno subissato la squadra di fischi a fine partita:

«I tifosi hanno ragione a fischiare perché non si può vincere in 10 contro 11 in quel modo. Non c’entra nulla il tecnico. E ora va preso qualche provvedimento».