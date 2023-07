Lazio, Fabiani nuovo DS? Lotito non lo annuncia ma lui...

Claudio Lotito non ha fretta nell’annunciare ufficialmente Angelo Fabiani come erede di Tare: ma il DS in pectore è già operativo

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio vanno ancora sciolte le riserve per quanto riguarda il successore di Igli Tare. Claudio Lotito non ha fretta di annunciare ufficialmente Angelo Fabiani ma il DS in pectore è già operativo.

L’ex Salernitana sta infatti lavorando alacremente per la cessione degli esuberi (almeno 15) e per consegnare a Sarri i rinforzi desiderati.