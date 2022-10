Bellucci: «Ciò che impressiona della Lazio è la fase difensiva»

Claudio Bellucci, ex calciatore ed attuale allenatore, ha parlato della Lazio in vista della gara di domani contro la Salernitana

Intervistato da Sky, Claudio Bellucci ha parlato così della Lazio in vista della gara di domani contro la Salernitana:

«La Lazio ha i numeri da squadra molto forte. Quello che impressiona è che sono sei partite che non prende gol e davanti ha giocatori divertenti da veder giocare. Con un allenatore come Sarri, se gli vanno dietro anche nella fase di non possesso e di sacrificio, lì davanti possono giocare tutti, sono tutti dei titolari. Ora purtroppo manca Immobile, ma ci sono comunque dei giocatori straordinari, uno su tutti Milinkovic: lo diciamo da un po’ di tempo che è da top club. La Lazio è una grande squadra ma credo che il serbo potrebbe ambire a squadre più forti in Europa. Sarri è un allenatore molto meticoloso e ha creato una delle squadre più interessanti del campionato italiano».