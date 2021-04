Lazio Women, Palombi: «Sogno la Serie A! La Morace? Un esempio»

Claudia Palombi – protagonista della Lazio Women – si è raccontata in un’intervista per TMW Radio e fatto il punto sulla squadra

La Lazio Women è nelle zone alte della classifica e sogna la Serie A, proprio come Claudia Palombi, una delle grandi protagoniste della squadra di Carolina Morace. Per TMW Radio è proprio la giocatrice a raccontare le ambizioni del gruppo:

MOMENTO – «Stiamo vivendo un periodo fortunato, stiamo ritrovando ora la fortuna venuta meno nella prima parte di stagione. Oltre alla bravura c’è bisogno anche di quella, e la ruota sta girando bene. Siamo una squadra costruita per andare in Serie A e direi che lo stiamo dimostrando alla grande. Veniamo da tre vittorie di fila, vogliamo continuare così fino a campionato».

CONDIZIONE – «Io sto bene, le mie condizioni migliorano: ho ancora una settimana di differenziato, dovrei rientrare per il Ravenna, una gara molto impegnativa in cui avremo filo da torcere».

MORACE – «Lei non ha bisogno di presentazioni, è stata e rimane una delle calciatrici più forti tra panorama italiano ed internazionale. Ha una carica immensa, mi ha colpito la sua voglia di vincere: è questo che ci ha trasmesso, arrivando in un periodo non buono per noi. Il suo lavoro è importantissimo, serviva un po’ di tempo per vedere gli effetti su un organico che è comunque importante e difficile da gestire. Lo sta facendo al meglio, mi sono trovata subito benissimo, e come attaccante non posso che imparare da lei».

SOGNI – «Quello impellente è riportare la Lazio in Serie A. Sono alla terza stagione qui, e già dal primo anno mi ero messo questo obiettivo in testa, spero di riuscirci. Poi l’altro sogno è pure quello di disputare un campionato di A con la Lazio, e poi anche la Nazionale maggiore come tutte».