Clamoroso Napoli, si valuta l’esonero di Garcia: cosa succede. Tutti i dettagli sulla situazione

Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport, il Napoli starebbe valutando l’esonero di Rudi Garcia dopo l’ultima sconfitta contro la Fiorentina.

In mattinata c’è stato infatti un incontro tra l’allenatore, il presidente De Laurentiis e il resto della dirigenza per decidere il futuro. Il presidente azzurro, che aveva scelto personalmente Garcia, si è preso delle ore per valutare e decidere il da farsi.