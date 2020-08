City, David Silva saluta i tifosi su Twitter

David Silva ha salutato i tifosi del Manchester City.

Il centrocampista del City David Silva giocherà questa sera a Manchester il ritorno degli ottavi di Champions col Real Madrid. All’andata vittoria degli inglesi per 2-1 al Bernabeu, qualora gli uomini di Guardiola conquisteranno il pass per i quarti andranno a giocarsi la Final Eight in Portogallo e dunque lontano dall’Inghilterra. Motivo per cui i sostenitori dei Citizens avevano organizzato una festa di saluto al loro campione, che però non potrà tenersi per le norme anti-Covid. Silva ha comunque voluto ringraziare i tifosi su Twitter. Questo il messaggio del calciatore corteggiato dalla Lazio.

Sono davvero commosso dal fatto che i nostri tifosi abbiano pianificato un tributo per me stasera, ma credo che l’annullamento sia la decisione più giusta in queste circostanze. Ci saluteremo insieme al momento giusto, quando sarà più sicuro. Stasera godetevi la partita da casa”.