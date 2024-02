Immobile cura della Lazio: segnali di risveglio a Bergamo. Sarri lo rilancerà col Cagliari

Ciro Immobile può rappresentare la cura per la Lazio in zona gol: segnali di risveglio a Bergamo. Sarri lo rilancia col Cagliari

Ciro Immobile ancora di salvezza per la Lazio. Come riporta Il Messaggero, Ciro ha dato ottimi segnali nei minuti spesi in campo a Bergamo contro l’Atalanta.

Il centravanti classe ’90 si è procurato il rigore, lo ha trasformato raggiungendo quota 199 reti e ha sfiorato la rete del 2-3. Sarri col Cagliari lo rilancerà: l’obiettivo sono i tre punti e i 200 gol.