Ciro Immobile, Milan nel mirino: già sei gol contro i rossoneri

Ciro Immobile ha sicuramente nel Milan una delle sue vittime preferito: ecco i suoi numeri contro i rossoneri

La notizia positiva delle ultime due partite in casa Lazio è il ritorno al gol di Ciro Immobile dopo un lungo digiuno. E ora il bomber biancoceleste mette nel mirino il Milan, una delle sue vittime preferite.

Infatti, stando alle statistiche pre-partita, diffuse dalla Lega Serie A, l’attaccante dei capitolini ha segnato sei gol in 12 sfide contro i rossoneri in Serie A TIM. Al di là nelle due reti nelle due sfide più recenti, non può non essere ricordata la tripletta realizzata, nel settembre del 2017 allo stadio Olimpico.