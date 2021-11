Esami Immobile, l’attaccante è arrivato alla Paideia – FOTO

Ciro Immobile è arrivato alla clinica Paideia per sottoporsi agli esami di controllo del suo polpaccio: esito decisivo in vista della Juve

Ciro Immobile è appena giunto alla clinica Paideia per gli esami di controllo del suo infortunio al polpaccio. Giornata molto importante dunque per il bomber biancoceleste: l’esito della visita sarà decisivo per capire quante speranze potranno essere coltivate in vista della gara di sabato pomeriggio contro la Juventus all’Olimpico.

L’attaccante farà di tutto per esserci: in un momento così importante della stagione Ciro non vuole lasciare soli i suoi compagni.