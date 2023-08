Lecce Lazio, l’analisi di Immobile a Lazio Style Channel

Ciro Immobile, capitano della Lazio, ha analizzato la sconfitta dei biancocelesti sul campo del Lecce ai canali ufficiale del club

Intervenuto a Lazio Style Channel, Ciro Immobile ha parlato così dopo Lecce-Lazio:

Questa sera è successa la stessa cosa dell’anno scorso, più che il risultato che lascia l’amaro in bocca ma che è recuperabile è il fatto che la squadra deve fare uno step mentale. Falcone ha fatto un miracolo, potevamo chiuderla sul 2-0 ma il calcio è così. Questa sconfitta deve insegnarci a non cadere negli stessi errori, è stato un campo ostico l’anno scorso e anche quest’anno. Dobbiamo rimboccarci le maniche perché domenica prossima c’è già un’altra gara importante. Dal punto di vista personale oggi mi sentivo molto bene, spero di aver scacciato tutte le cose negative dello scorso anno, sono partito carico già in ritiro, quest’anno voglio fare bene. Non bisogna pensare solo alle cose negative, ripartiamo dalle cose positive, i nuovi si stanno inserendo pian piano. La sconfitta non aiuta dal punto di vista morale ma ci riprenderemo. Nonostante le difficoltà del secondo tempo ci sono state alcune ripartenze per poter fare gol che ti avrebbero portato i tre punti. Ci prendiamo questa sconfitta e ripartiamo. Tifosi? Sono stati straordinari, ci hanno incitato dall’inizio alla fine. Ci dispiace che abbiano fatto tanti chilometri per vedere la squadra perdere ma ci rifaremo già a partire da domenica