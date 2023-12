Immobile a LSC: «Vi spiego come sto. E su Luis Alberto spero questo»

Ciro Immobile, capitano della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara contro l’Empoli: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Channel dopo Empoli-Lazio, Immobile ha dichiarato:

«Spero non sia nulla di grave. Spero siano fastidi di vecchie cicatrici che mi fermano per meno tempo rispetto a una nuova lesione. Dispiace perché in un momento così bisognava avere l’aiuto di tutti, speriamo non sia niente neanche per Luis Alberto perché abbiamo tante gare da affrontare e vogliamo farlo insieme. Bilancio? A livello personale credo un disastro, ho avuto tanti infortuni in questo anno. Quello che ti rode è che poi non puoi fare in campo quello che ti piace. Per l’aspetto collettivo abbiamo passato un anno particolare, grandi gioie e qualche delusione ma la cosa più importante è che siamo rimasti sempre uniti. Lo spogliatoio va tutto nella stessa direzione e punta alla continuità. Con le parole siamo bravi, questa sera l’abbiamo fatto anche con i fatti. Non era facile per Castellanos e Kamada entrare in una gara così difficile. Siamo felici per ogni singolo giocatore e per il gruppo nella totalità perché ci tenevamo tanto. Noi dobbiamo avere bene in mente quello che dobbiamo fare e dimenticare quanto fatto nella passata stagione. Nel calcio non si vive di ricordi. La ripartenza è avvenuta già in casa con l’Inter a livello di prestazione, questa sera abbiamo raccolto bene quello che abbiamo seminato in settimana. Bayern Monaco? Felice è un parolone, una corazzata incredibile, noi faremo del nostro meglio. Bello essere tra le prime sedici squadre d’Europa e affrontare queste squadre. L’infortunio muscolare su una cicatrice è sempre imprevedibile, una zona nuova magari ti da qualche segnale la cicatrice essendo già contratta di suo non è così sensibile. Sono certo sia un infortunio al flessore perché nasce da una frenata e una ripartenza, ho ben chiara la situazione. Se almeno Guendouzi avesse fatto gol sarei stato meno triste».