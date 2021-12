Ferrara: «Partita importante per entrambe, la Lazio prende troppi goal»

Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato pre-partita di Sampdoria Lazio: le sue dichiarazioni

Ciro Ferrara ha analizzato la sfida tra Sampdoria e Lazio ai microfoni di DAZN. Le sue parole:

«In questa partita la testa conterà tantissimo per entrambe le squadre visti gli alti bassi di Sampdoria e Lazio. Ad entrambe servono punti: gli uomini di D’Aversa deve allontanarsi dalla zona salvezza, Immobile e compagni vogliono avvicinare la zona UEFA. I biancocelesti nelle ultime tre partite ha subito dieci reti ed è una squadra che spesso recupera lo svantaggio tuttavia prendere tanti goal è sinonimo di un problema nella fase difensiva. Il centrocampo in questo momento sta soffrendo tantissimo perchè non è coperto sugli esterni come nel 3-5-2 di inzaghi. Ci si deve adattare».

IMMOBILE: «La Lazio ha una percentuale di realizzazione. Immobile è un assoluto punto di riferimento per tutto l’ambiente ed è il bomber biancoceleste per eccezione. Non è questo il problema».