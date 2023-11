Lazio Roma, Ferrara: «Immobile titolare? Giusto, ecco perchè»

Lazio-Roma, Ciro Ferrara, ex calciatore e opinionista, ha parlato della scelta di Sarri di lanciare Ciro Immobile titolare nel derby

Intervenuto a DAZN, Ciro Ferrara ha parlato della titolarità di Ciro Immobile in Lazio-Roma:

«Giusto affidarsi a Immobile. Giusto affidarsi a lui in una partita così importante. Non ci dimentichiamo cosa ha fatto Ciro per la Lazio, tutti i gol e quante volte capocannoniere. Luis Alberto? Qualità immensa e punto fermo della Lazio soprattutto dopo l’addio di Milinkovic».