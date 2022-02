Cioffi: «L’Udinese è umile e affamata. Ci hanno tolto sei punti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cioffi prima della Lazio: «Siamo affamati. Ci hanno tolto 6 punti, ora…». Le parole del tecnico dell’Udinese

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha parlato a DAZN prima della gara con la Lazio.

Le sue parole: «L’Udinese arriva umile e affamata alla gara di oggi. Non è stata una settimana facile perché di punto in bianco ci siamo trovati con meno sei punti in classifica e questo cambia un po’ le coordinate. Noi vogliamo avere una faccia sola, quella di una squadra che si conosce e che sa che nell’umiltà e nel sacrificio può trovare il bel gioco. Questa è l’unica faccia che vogliamo avere da qui alla fine del campionato».