Chust Lazio, il difensore si avvicina. E saluta il Cadice – FOTO

Chust sembra avvicinarsi sempre di più alla Lazio. E intanto il difensore ha ufficialmente salutato il Cadice

Chust sembra avvicinarsi sempre di più alla Lazio. Come sottolineato da La Repubblica, i biancocelesti starebbero cercando di chiudere per il difensore. Andrebbe però trovata l’intesa sulla cifre, con il Real Madrid che vorrebbe inserire il diritto di recompra.

Intanto il classe 2000 ha salutato il Cadice, con cui ha giocato in questa stagione. Il tutto è avvenuto attraverso il suo profilo social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VICTOR CHUST (@victorchust5)

«Sempre uno dei vostri. Orgoglioso. Grazie e a presto, cadisti. È stato emozionante girare tutti i campi della Prima Divisione con la maglia gialla. Grazie per il rispetto e l’affetto, per aver mostrato sempre un volto amichevole. Non dimenticherò mai le opportunità e le esperienze vissute in un club che è stata la mia famiglia. Meriti sempre il meglio, Cádiz CF», questo quanto scritto dal centrale