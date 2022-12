Christillin: «Mihajlovic lo conoscevo bene. Quando era a Torino...»

Evelina Christillin, membro UEFA, ha parlato della scomparsa di Mihajlovic e Sconcerti ai microfoni di TMW Radio

Evelina Christillin, membro UEFA, ha parlato della scomparsa di Mihajlovic e Sconcerti ai microfoni di TMW Radio.

MIHAJLOVIC – «Lo conoscevo molto bene. Il periodo torinese era stato adottato dalla città. Credo che vorrebbero essere ricordati con allegria, per tutto quello che hanno fatto».

SCONCERTI – «Con lui ci siamo conosciuti tanti anni fa. Il mio legame con la Juventus era a volte motivo di sfottò ma essendo un grande conoscitore di calcio erano affettuose prese in giro. Sono tornata da poche ore da Doha dal Mondiale e la notizia della morte di Mario è arrivata lì mentre ero con Arrigo Sacchi, nel bel mezzo della manifestazione principale per il calcio. È stato un addio particolarmente affettuoso con tanti suoi conoscenti e colleghi. Il suo è stato un giornalismo d’altri tempi, non ha mai preso i comunicati stampa per oro colato e si è andato a prendere le notizie. Aveva una grande conoscenza del calcio che esponeva in maniera mirabile. La critica giusta è il sale del giornalismo e lui riusciva a farla».