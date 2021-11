Vieri: «La Lazio di Sarri non esiste, col suo Napoli non c’entra nulla»

Christian Vieri, durante la consueta Bobo Tv, ha duramente criticato la Lazio di Maurizio Sarri: le sue dichiarazioni

«La Lazio di Sarri si vedrà a febbraio. Per ora non si è visto niente. Avevamo in mente il Napoli di Sarri, ma la Lazio non giocherà mai come giocava quel Napoli. Fa fatica, sono settimi in campionato. Aspettiamo febbraio, marzo, ma non li vedo bene. Ci aspettavamo una Lazio più bella, ma cambiare completamente gioco è difficilissimo e ci vuole tempo».