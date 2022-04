Oddi: «Chinaglia il più antipatico in campo, ma un vero e buon amico»

Giancarlo Oddi ha ricordato Giorgio Chinaglia, durante la messa celebrata al Cristo Re per i dieci anni della sua morte

Una messa in onore di Giorgio Chinaglia, a dieci anni dalla morte. Gli amici ed ex compagni si sono riuniti ieri nella chiesa del Cristo Re per ricordarlo, tra questi anche Giancarlo Oddi:

«In rubrica ho ancora il numero di Giorgio. Ogni tanto lo chiamo, anche se non risponde nessuno. In campo era il più antipatico al mondo, ma nella vita era un buono e un amico vero» ha raccontato per il Corriere dello Sport.