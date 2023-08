Chiffi: «Il VAR è una tutela per tutti, vi spiego il motivo»

Chiffi: «Il VAR è una tutela per tutti, vi spiego» Il pensiero dell’arbitro sull’utilizzo della tecnologia

Daniele Chiffi, arbitro, ha parlato al Corriere dello Sport in vista della prossima stagione del campionato di Serie A.

PAROLE – «Non ci sono modifiche regolamentari sostanziali, ma solo qualche chiarimento, disposizioni e raccomandazioni come quelle sulle persone esterne che dovessero entrare sul terreno di gioco in occasione di un gol. Si annullerà la rete se la presenza in campo avrà una reale influenza. Il Var è una tutela per tutti. Nel momento in cui non riusciamo ad arrivare con i nostri occhi oppure siamo posizionati male, abbiamo uno strumento che permette di correggere la decisione sbagliata ripristinando la verità del campo. Le squadre sono contente perché si sentono tutelate e noi perché non abbiamo inciso. Iniziamo il settimo anno con il Var, siamo stati i primi a introdurlo e ogni anno si vuole utilizzarlo al meglio. Il Var può risultare troppo invadente? L’obiettivo è correggere l’errore, ci si aspetta che l’intervento avvenga quando è necessaria una valutazione sapendo che c’è un protocollo da rispettare»