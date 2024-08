Chiesa Lazio, con la Juve è finita: ora è fuori squadra

Chiesa Lazio, l’esterno della Juve è finito ufficialmente fuori squadra: non si allenerà più con il gruppo squadra, ma con gli esuberi

Federico Chiesa–Juventus, è finita. Secondo Giovanni Albanese di Gazzetta.it il giocatore, accostato anche al calciomercato Lazio, è stato messo fuori squadra, a dimostrazione delle parole del tencico Thiago Motta nei giorni scorsi.

Ora cosa succederà? In primis, Chiesa non si allenerà più con i compagni bensì con gli esuberi, un po’ come Lukaku con il Chelsea.