Chiesa Lazio, l’Inter NON si tira fuori: la posizione dei nerazzurri sul possibili acquisto dell’esterno della Juventus

Federico Chiesa, accostato anche al calciomercato Lazio, può essere un’occasione anche sul gong finale della sessione estiva per l’Inter. Uno scenario difficile ma non improbabile. Il Corriere della Sera fa sapere che, mentre Oaktree si sia opposta fermamente alla proposta arrivata per l’acquisto di Dybala, non ci sarebbe la stessa netta chiusura per l’attaccante in uscita dalla Juve, col quale ha il contratto in scadenza nel 2025.

CHIESA INTER – «Meno netta è la chiusura del management nerazzurro verso Federico Chiesa, la riserva di lusso della Juve, magari sacrificabile nelle ultime ore del mercato».