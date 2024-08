Chiesa Lazio, decisione IMMINENTE sul futuro! Sta per firmare con QUEL club

Chiesa-Lazio, decisione imminente per l’esterno: firma vicinissima con il Barcellona, tutti i dettagli dell’offerta dei catalani

Come riferito quest’oggi da Tuttosport, piovono conferme su un’intesa ormai imminente per il passaggio di Federico Chiesa, accostato anche al calciomercato Lazio, al Barcellona, con i blaugrana che stanno liberando spazio per tesserare via via i nuovi acquisti.

Pronta un’offerta da 10 milioni di euro più ulteriori 3/4 di bonus, che dovrebbero convincere il calciomercato Juve a lasciar andare il calciatore. Il resto è già fatto, con Ramadani che ha un’intesa per un ingaggio da 4 milioni più bonus a salire fino a 6 per il suo assistito, che aspetta ora che i catalani gli facciano spazio.