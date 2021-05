Chiesa e Kulusevski, la Juve riparta dal loro talento

La Juve ha messo in bacheca il suo secondo trofeo stagionale grazie alle giocate di Chiesa e Kulusevski: il nuovo ciclo bianconero dovrà ripartire da loro

I campioni del futuro in copertina: le reti di Chiesa e Kulusevski regalano la Coppa Italia alla Juventus e restituiscono un pochino di fiato alle corde vocali dei tifosi bianconeri, finalmente presenti in piccola rappresentanza sugli spalti per festeggiare il nuovo successo.

Una vittoria meritata per quel cambio di marcia che Chiellini e compagni hanno saputo imprimere nella seconda frazione, dopo quarantacinque minuti a inseguire movimenti e idee dell’Atalanta. Bergamaschi colpevoli di non aver sfruttato le occasioni e infilati alla prima occasione proprio dal grande ex.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM