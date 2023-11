Chiesa indica la via: «Sarà fondamentale non sottovalutare la Macedonia, vogliamo dominarla e vincere»

Chiesa, il bianconero ha parlato alla vigilia della delicata gara di domani contro la Macedonia ai canali ufficiali della Nazionale

PAROLE – Mi dispiace non aver partecipato agli ultimi due raduni per infortunio e sono contentissimo di essere qui per dare una mano alla squadra. La gara di domani rappresenta una partita fondamentale per la qualificazione e già da se è importante. Il mister è una persona seria, noi siamo ragazzi seri e vogliamo fare bene

Sarà importante non sottovalutare i nostri avversari, bisogna giocare come abbiamo giocato le gare precedenti. Abbiamo voglia di fare bene e di dominare l’avversario. Tifosi? Sarà bellissimo giocare all’Olimpico