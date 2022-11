Chiesa: «3-0 giusto. Oggi si è vista la versione migliore della Juve»

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

COME HA VISSUTO LA STAGIONE DELLA JUVE – «Credo che abbiamo un gruppo di ragazzi fantastici che si vogliono mettere a disposizione della squadra e del mister. Ci aspetterà un grande futuro. Siamo riusciti a tirarci fuori da un momento veramente brutto. Dopo la settimana Salernitana-Monza, poi la sosta, abbiamo perso col Maccabi e uscire dalla Champione è stato un duro colpo. Abbiamo dimostrato di venirne fuori e penso che la cosa ipù importante sia stata la coesione del gruppo. Insieme siam voluti uscirne a tutti i costi perché la Juve non meritava di presentarsi così in campo. Oggi penso sia stata l’apice per organizzazione, tenacia e voglia di vincere. Il 3-0 è il risultato più giusto».

RUOLO NEL 3-5-2 – «Ho sempre dimostrato che sulla fascia mi trovo bene e di dimostrare il mio miglior calcio. In queste prime due partite per esigenza ho giocato punta per ritrovare un po’ il feeling sul campo. Oggi il mister mi ha rimesso in fascia e sono stato felice, quella è la zona che mi appartiene di più»

