Chiacchio (avvocato Torino): «Giudice Sportivo? Decisione scontata»

Chiacchio, avvocato del Torino, ha rilasciato un’intervista per parlare della decisione del Giudice Sportivo in merito a Lazio Toro

A Tuttosport ha parlato l’avvocato del Torino Chiacchio. Le parole in merito alla decisione del Giudice Sportivo sul match con la Lazio.

«Quella del Giudice Sportivo era una decisione scontata, il preannuncio del reclamo serviva proprio a non subire il 3-0 a tavolino. In questo modo è stata bloccata qualsiasi decisione. Con il reclamo verrà dimostrata la causa di forza maggiore che ha impedito al Torino di partire per Roma. Affrontiamo questa causa con serenità totale ma anche con la massima attenzione, sappiamo di non poter trascurare nemmeno un dettaglio».