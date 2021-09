Chi è Martusciello, il vice di Sarri in panchina contro il Cagliari

Giovanni Martusciello sostituirà lo squalificato Maurizio Sarri nella gara di oggi contro il Cagliari all’Olimpico

Giovanni Martusciello è pronto a sostituire Maurizio Sarri nella gara di oggi contro il Cagliari, sfida molto importante per riprendere il cammino dopo le sconfitte con Milan e Galatasaray.

Andando ad analizzare la carriera del tecnico, si può notare come il legame con Sarri sia molto stretto. Martusciello, prima della sua esperienza in biancoceleste infatti, è stato il vice dell’ex Napoli sia all’Empoli che alla Juve. Inoltre Martusciello vanta un’esperienza di due anni come vice di Spalletti all’Inter. Una carriera importante dunque che oggi vedrà la sua consacrazione contro i sardi guidati da Mazzarri