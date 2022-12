Cherubini lascia la Juve? Tare possibile nome per sostituirlo. I dettagli

Federico Cherubini potrebbe lasciare la Juve al termine di questa stagione: Tare possibile nome per sostituirlo in bianconero

Tra Federico Cherubini e la Juve, al termine di questa stagione, potrebbe arrivare il clamoroso addio.

Il dirigente, riferisce Tuttosport, non sarebbe il profilo ricercato dal futuro CdA, che preferirebbe invece avere a propria disposizione un nuovo direttore sportivo che sappia scovare giovani talenti emergenti e non strapagare giocatori già affermati. Ecco perchè, secondo il quotidiano, si dovrà fare attenzione ai profili di Giuntoli, Tare e Petrachi. Ricordiamo come l’attuale ds della Lazio ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione.