Cherki Lazio, una concorrente pronta ad affondare il colpo: le ultime

Cherki Lazio, l’ex obiettivo della Lazio pronto a lasciare il Lione: una big pronta a fare il passo decisivo con il Lione per il trequartista

A fronte del riscontro sull’infortunio di Ademola Lookman, l’Atalanta sta cercando di smuovere la situazione in ottica calciomercato per rinforzare l’attacco: nel mirino ci sono sia Raspadori che Cherki, ma per il francese, accostato in passato anche alla Lazio i giochi non sono ancora finiti.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l‘Atalanta in queste ore farà l’ultimo (e grande) tentativo per portare Cherki a Bergamo. Ore molto calde aspettando novità sull’eroe di Dublino.