Cherki Lazio, NIENTE DA FARE: l’obiettivo RINNOVA ufficialmente con il Lione. TUTTI i dettagli

Cherki Lazio, il francese rinnova con il Lione, prolungamento del contratto fino al 2026: tramonta il colpo a parametro 0: i dettagli

Novità sul calciomercato Lazio per quanto riguardo Rayan Cherki: l’attaccante francese è un obiettivo di Fabiani come possibile acquisto a parametro zero visto il suo contratto in scadenza nel 2025. Nel fine settimana però il calciatore ha prolungato con il Lione fino al 2026: un tentativo di ricucire il rapporto con i francesi o c’è dietro un accordo per l’addio, ma non a parametro zero? Di seguito il comunicato del club.

Des terrains de l’#OLAcademy au Groupama Stadium, le Gone en a franchi des étapes depuis ses 8 ans… mais il n’en a pas terminé avec son « club de rêve » 🦁🔴🔵@rayan_cherki prolonge son aventure à nos côtés ✍ 🗞 Le communiqué 👉 https://t.co/Ns9z11zIoN#MadeInOL pic.twitter.com/I0Vj5nVmUy — Olympique Lyonnais (@OL) September 21, 2024

COMUNICATO – «L’Olympique Lyonnais è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Rayan Cherki per altre due stagioni, inclusa una condizionale, consentendo all’attaccante del Lione di continuare a scrivere la sua storia con il suo club preferito al quale è arrivato nel 2010, all’età di 7 anni».