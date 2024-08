Cherki Lazio, il Lione lo mette FUORI ROSA? Il DS dei francesi è CHIARO...

Cherki Lazio, il Lione lo mette fuori rosa? La volontà del club è chiara nei confronti del calciatore argento a Parigi 2024

Nuovo sviluppo su Rayan Cherki, giocatore seguito dal calciomercato Lazio alla ricerca dell’ultimo colpo in attacco.

Il giovane talento della Francia Under 21 – fresco di Argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 – è in uscita dal Lione e, come spiegato dal ds Friio, la volontà è di venderlo in questa finestra di mercato. Non solo: come riportato da L’Equipe il calciatore potrebbe adesso finire fuori squadra.