Cherki Lazio, Lotito vuole BATTERE il Borussia Dortmund! Serve QUESTA offerta per portarlo a Formello

Cherki-Lazio, Claudio Lotito vuole battere la concorrenza del Borussia Dortmund e portare il ragazzo a Formello. Tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono diversi i nomi presenti sul taccuino del calciomercato Lazio per quanto riguarda il colpo in avanti.

Rayan Cherki è un’opportunità dettata dal fatto che il ragazzo è ad un anno dalla scadenza contrattuale ma servono comunque minimo 18-20 milioni complessivi con alta percentuale di futura rivendita. Il grande ostacolo per il franco-algerino si chiama Borussia Dortmund che in questo momento è in vantaggio sul calciatore. Lotito però non ha intenzione di arrendersi: sono giorni molto caldi.