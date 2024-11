Cherki Lazio, Lione in difficoltà economica: i biancoceleste ci riprovano. Il piano di Fabiani

Cherki Lazio, a causa delle difficoltà economiche del Lione il centrocampista potrebbe lasciare presto il club francese

Il Lione è in grossa difficoltà economica ed è stato momentaneamente retrocesso in Ligue 2 al termine della stagione dalla Direction Nationale du Controle de Gestion. L’unico modo per evitare la retrocessione è quello di vendere e fare cassa.

Per questo motivo, Rayan Cherki potrebbe tornare di moda per il calciomercato Lazio. Il Corriere dello Sport, però, spiega come un eventuale investimento per questo centrocampista arriverebbe soltanto nella sessione di giugno.