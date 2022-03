Chelsea, mercato bloccato: ci va di mezzo anche la Lazio. Il motivo

Il blocco del mercato per il Chelsea a causa della situazione legata ad Abramovich potrebbe interferire anche nei piano della Lazio

Situazione complicata in casa Chelsea. Il Governo inglese ha congelato i beni di Abramovich, che ha detto addio solo formalmente al club londinese. Per questo motivo, i Blues non potranno effettuare operazioni di mercato, fino a nuovo ordine, né in entrata né in uscita.

Potrebbe così andarci di mezzo anche la Lazio. I biancocelesti, infatti, sono da tempo interessati al portiere Kepa ma vista la situazione potrebbero dover essere costretti ad abbandonare la pista spagnola.