Chelsea, Lukaku: «Bello tornare. Serie A fondamentale»

Alla presentazione ufficiale, Romelu Lukaku ha spiegato quanto giocare in Italia lo abbia aiutato a migliorare

Romelu Lukaku si è oggi presentato ufficialmente ai propri tifosi durante la conferenza stampa di presentazione. L’attaccante belga ha parlato già del derby di Londra del prossimo weekend.

«Sì, mi sono allenato. Ho fatto tutta la preparazione con l’Inter, ora cerco di far stare meglio i miei compagni, sono a disposizione del mister se mi vuole. Ora ho la possibilità di unirmi a una squadra molto affamata e ambiziosa, non vedo l’ora di aiutarli».

Per l’ex nerazzurro giocare in Italia è stato di grande aiuto: «È stato bello tornare. Quindi sono davvero felice di essere qui. La maturità raggiunta è stata importante. Ho imparato di più su me stesso, stabilendo standard più elevati. Si tratta di diventare più completo come giocatore perché il gioco in Italia è diverso. È più tecnico e tattico, questo mi ha aiutato molto. Le parole di Drogba? Era davvero contento dei miglioramenti che ho fatto nelle ultime due stagioni, ma ha detto che c’è sempre del lavoro da fare».