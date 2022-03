Chelsea, che guaio! Conto bancario “congelato”: tutti svincolati?

Barclays ha sospeso momentaneamente il conto bancario del Chelsea dopo il caso legato alla figura di Roman Abramovich

In seguito ai provvedimenti presi da parte del Governo inglese, Barclays ha deciso di sospendere momentaneamente il conto bancario del Chelsea. Decisione presa così da avere più tempo per valutare la licenza che è stata concessa ai londinesi per continuare le loro attività. Lo riferisce Sportface.

Il club londinese ora sarà quindi impossibilitato pure a pagare gli stipendi ai propri tesserati, possibile che alcuni giocatori si svincolino a fine stagione.