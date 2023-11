Charity Event, la Lazio presente all’evento che si terrà questa sera: i dettagli. Sarà un momento di condivisione e supporto alle campagne di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i dettagli dell’evento che si svolgerà questa sera. Il comunicato.

COMUNICATO-«Si svolgerà questa sera, dalle ore 19:30, la XIV edizione del Charity Event, presso il Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, Borgo Santo Spirito in Sassia, 2.

Il Charity Event, promosso dal Gruppo Barletta e con la direzione organizzativa di Agnus Dei di Tiziana Rocca, sarà un momento di condivisione e supporto alle campagne di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana a favore delle attuali gravi crisi umanitarie e delle emergenze internazionali oltre che della campagna di sensibilizzazione alle attività della CRI sui territori di molti Comitati in Italia che aiutano e sostengono le donne vittime di violenza.

La serata, condotta da Eleonora Daniele e realizzata con il patrocinio della Regione Lazio e in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, vedrà anche un premio speciale a Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, per l’impegno a favore della sanità, oltre che la presenza di diverse personalità istituzionali.

La cena di gala avrà anche il sostegno della S.S. Lazio grazie alla Dott.ssa Cristina Mezzaroma con la presenza delle calciatrici biancocelesti Antonietta Castiello ed Eleonora Goldoni».