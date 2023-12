Champions, Pino Insegno: «Agli ottavi mi piacerebbe incontrare il Manchester City. A Sarri e Immobile voglio dire questo». Le parole del conduttore tv

Dal sorteggio di Champions League alla sfida contro l’Inter. Sono questi i temi toccati da Pino Insegno, attore e conduttore tifoso della Lazio, ai microfoni di Radiosei. Le sue parole.

PAROLE– «Non mi dispiacerebbe incrociare il Manchester City perché è una partita di grande prestigio e se esci, ci sta. Magari se incontri la Real Sociedad rischi di fare brutta figura pensando che sia alla tua portata. Constatato che la Lazio è trattata (male) sui giornali esattamente come trattano male me. E’ come nella Fattoria degli animali: sono tutti uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri. La realtà dei media che seguono la Lazio è quella di “Assuncao come fao” mentre alla Lazio c’era Mihajlovic. In un momento di documentari e fiction, la Lazio offre una storia da raccontare pazzesca. Ci sono talmente tante piattaforme che è incredibile vedere che nessuno pensi a noi ».

PROSSIMA PARTITA– «Per Lazio-Inter spero nella cabala e nel fatto che si facciano sempre grandi partite contro i nerazzurri. Dico a Sarri che affermare sempre di non essere all’altezza di qualche traguardo, non è utile. Bisogna costruire una coscienza positiva nei giocatori. E’ come se mi offrissero una lavoro prestigioso e io dicessi di non essere all’altezza di farlo. A Immobile invece consiglio di farsi scivolare di più le critiche. Troverai sempre qualcuno che non ti ama, anche se sei il migliore di tutti. Non deve leggere i social, perché sono il ritrovo di molti frustrati. Lui è Ciro Immobile ».