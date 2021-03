Champions, Messi e Ronaldo sono fuori, che occasione per Haaland e Mbappé!

Messi segna ma fallisce un rigore, Ronaldo sparisce dal campo contro il Porto. Entrambi fuori dai quarti di Champions: l’ultima volta nel 2004/‘05

Le stelle stavolta stanno veramente a guardare. Impotenti o quasi, di fronte a una doppia eliminazione che non li vedeva entrambi fuori dai quarti di Champions dalla stagione 2004-2005. Un’eternità, e probabilmente il segnale dei tempi che stanno cambiando. Messi ce la mette tutta per ribaltare la sconfitta pesantissima dell’andata, e incanta con un primo gol da fuoriclasse assoluto, ma cede sul più bello, quando si fa ipnotizzare da Navas, sprecando il rigore del possibile vantaggio. Ronaldo ancora peggio; non pervenuto contro il Porto, un appoggio/assist a Chiesa in 120 minuti e l’imbarazzo della punizione qualificazione di Sergio Oliveira che gli passa sotto le gambe, prima di infilare Szczesny.

