Tuchel a Mediaset: «Non sono preoccupato, la Lazio farà una partita molto tattica» Le parole del tecnico del Bayern

Intervistato dai microfoni di Mediaset, Thomas Tuchel, ha parlato alla vigilia di Bayern Monaco Lazio

«La Lazio è in vantaggio per 1 a 0, è molto difficile giocare contro una squadra italiana. Sappiamo che dovremmo segnare almeno due gol, la Lazio farà una partita molto tattica e disciplinata. Giochiamo contro una squadra di Sarri, ben allenata e in forma, di solito è molto difficile batterla. Abbiamo bisogno di almeno due gol per passare il turno, questo è l’obiettivo. Non sono né fiducioso né preoccupato, abbiamo studiato gli aspetti che possono determinare la gara. Vogliamo essere più concreti nel nostro gioco, più aggressivi nell’area avversaria riempiendola di giocatori. A Roma ci siamo fatti troppe domande, dobbiamo migliorare e essere concentrati. Ci servirà anche un po’ di fortuna, sicuramente dovremo spingere. Siamo consapevoli di ciò che sta accadendo, ma la qualificazione è ancora nelle nostre mani. Non ha senso pensare a scenari negativi, non ci renderà più forti»