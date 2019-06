Accordo Mediaset-Sky: 16 partite di Champions in chiaro

Sky e Mediaset trovano l’accordo per la sublicenza dei diritti di trasmissione della Champions League: 16 partite e Supercoppa europea in chiaro

La Champions League torna sulle reti Mediaset, dopo un anno di canali Rai. Mediaset torna così a dividere i diritti di trasmissione del torneo europeo con Sky: le parti hanno infatti raggiunto l’accordo di sublicenza. Come riportato da La Repubblica, la tv satellitare cederà 16 partite, incluse la Supercoppa Europea, mentre manterrà i diritti di tutte le gare, incluse quelle cedute. La Rai si è vista respingere il ricorso per aggiudicarsi la messa in chiaro.

Inoltre, per la fase a gironi, c’è la possibilità della trasmissione di un’ulteriore gara a settimana ma con orari diversi.

A mancare è solamente il parere positivo della UEFA, che sembra però essere una mera formalità.