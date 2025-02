Champions League, ritorno dei playoff: sfide decisive per Milan, Atalanta e Juventus. - Lazio News 24

Tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio, il calcio europeo torna protagonista con i ritorni dei playoff di Champions League. Tre squadre italiane saranno impegnate in sfide decisive per conquistare l’accesso agli ottavi di finale: Milan, Atalanta e Juventus .

Il primo appuntamento è fissato per martedì 18 febbraio alle 18:45, quando il Milan affronterà il Feyenoord a San Siro. Dopo la sconfitta per 1-0 all’andata, la squadra di Conceicao è chiamata a una grande prestazione per ribaltare il risultato e conquistare un pass per gli ottavi.Non sarà una sfida semplice: negli ultimi 10 anni, il Milan ha raggiunto gli ottavi di Champions solo una volta. I rossoneri dovranno essere perfetti in fase offensiva per scardinare la difesa degli olandesi, senza concedere spazi pericolosi in ripartenza.

Sempre martedì, ma alle 20:45, toccherà all’ Atalanta scendere in campo contro il Club Brugge al Gewiss Stadium. La squadra di Gian Piero Gasperini parte con uno svantaggio di 2-1, maturato all’andata su un rigore contestato. Nonostante la sconfitta, i bergamaschi sono considerati favoriti per la vittoria nel ritorno. Nelle scommesse Champions League, l’Atalanta è quotata a 1,53, mentre il pareggio (che significherebbe eliminazione) è offerto a 4,25. La spinta del pubblico di Bergamo sarà fondamentale per tentare la rimonta e proseguire l’avventura europea.