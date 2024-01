Champions League, le eurorivali della Lazio: sconfitta interna per il Bayern Monaco. I dettagli sulle sfide dei bavaresi

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica il risultato in casa della prossima avversaria in Champions dei biancocelesti, il Bayern Monaco.

COMUNICATO– «Weekend senza gare per la Lazio ma non per il Bayern Monaco.

I tedeschi, prossimi avversari dei biancocelesti agli ottavi di UEFA Champions League, hanno infatti perso 0-1 in casa contro il Werder Brema.

Per la squadra di Tuchel si è trattato del secondo ko in campionato, il primo interno: i bavaresi, secondi in classifica, ora distano 7 punti dalla capolista Bayer Leverkusen che ha però una gara in più».