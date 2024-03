Immobile a Sky: «Vogliamo fare bene domani, la gara col Milan non deve influire» Le parole del capitano della Lazio

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Immobile ha parlato alla vigilia della sfida tra Bayern Monaco e Lazio

«SIamo riusciti a fare un bel percorso in Champions League e siamo felici di quello che abbiamo fatto, nonostante la Lazio non sia una squadra che partecipa sempre a questa competizione. Siamo orgogliosi e vogliamo fare bene anche domani. Ringrazio De Ligt per le belle parole nei miei confronti. Dobbiamo avere lo stesso rispetto e timore positivo dell’andata. Avremo il piccolo vantaggio dell’andata ma troveremo un ambiente caldo e lo sappiamo bene. Non dovremo farci influenzare. Non deve succedere che la partita di venerdì influisca sulla sfida di domani. È giusto arrabbiarsi ma deve rimanere lì, senza buttare via energie inutili per cose passate. Appuntamento con la storia? Questo non deve mai essere un peso ma ti deve dare carica e voglia di vincere, per restare ai massimi livelli»