Champions League: Milan ko, vince l’Inter

Sorriso a metà per le italiane in Champions League: vince l’Inter contro lo Sheriff, terza sconfitta su tre per il Milan

Sorriso a metà. La serata di Champions League termina con una vittoria e una sconfitta per le italiane impegnate. Sorride l’Inter che batte 3-1 lo Sheriff e si rimette in carreggiata per il passaggio del turno. A San Siro sono decisive le reti di Dzeko e di Vidal e De Vrij dopo il momentaneo pareggio di Thill.

Terza sconfitta su tre invece per il Milan che perde 1-0 in trasferta col Porto. I rossoneri resistono poco più di un’ora prima del gol decisivo al 65′ di Luis Diaz. La qualificazione per la squadra di Pioli si complica.