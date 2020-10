Champions, le liste delle altre italiane: c’è Ilicic, qualche esclusione eccellente

Ecco le esclusioni eccellenti nelle liste UEFA delle altre italiane Inter, Juve e Atalanta.

Inter, Lazio, Juventus e Atalanta hanno rese note le liste per la massima manifestazione continentale, la UEFA Champions League. Se nella Lazio non figura Vavro mentre c’è Radu al netto dell’infortunio, nell’Inter vanno fuori il terzo portiere Padelli (il secondo è Radu) e il centrocampista uruguagio accostato alla Lazio, Matias Vecino. Nella Juventus c’è Federico Chiesa mentre è out Sami Khedira, spesso alle prese con problemi fisici e vittima dell’abbondanza del centrocampo a disposizione del mister bianconero Pirlo. Nell’Atalanta Gasperini ha inserito Josip Ilicic, che sembra sulla via del rientro, ma anche l’infortunato Caldara. Assente invece il difensore che ha disputato la prima giornata a Torino da titolare, Bosko Sutalo.