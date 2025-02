Champions Lazio, questione importante per il bilancio: il piazzamento in campionato a fine stagione farà la differenza. Il punto

Champions Lazio, ecco quanto cambieranno le cose in base al piazzamento finale in campionato della squadra

La Champions è una questione fondamentale per il bilancio della Lazio, come riporta Il Messaggero, riprendersi il quarto, e forse quinto, posto in classifica è indispensabile. Già a partire da domani pomeriggio contro il Monza.

In base ai soldi che entreranno dal piazzamento finale in Serie A o in Europa League si capirà se il percorso di crescita sia ad un buon punto oppure si dovrà procedere pian piano.