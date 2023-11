Champions, la Uefa celebra il gol di Kamada contro l’Arsenal -VIDEO. Ecco il post pubblicato sui social

Oggi si disputerà la sfida di Champions League tra Lazio e Celtic, valida per la penultima giornata della fase a gironi. All’Olimpico si prospetta una serata caldissima. Per i biancocelesti i punti in palio rappresentano la chance di proseguire il percorso e ottenere qualificazione agli ottavi. In attesa di vivere le emozioni dell’incontro, la Uefa tramite il proprio profilo Twitter ha condiviso il video di un gol realizzato da Kamada all’Arsenal, quando vestiva la maglia dell’Eintracht Francoforte.